?ЕС выделяет на борьбу с роSSийской пропагандой в пять раз больше средств, чем ранее, - СМИ

В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в 2019 году - 5 млн евро.

Европейский Союз решил заметно усилить противодействие роSSийской пропаганде.

Об этом сообщает "Радио Польши ".

Отмечается, что с 2019 года Брюссель направит больше средств и больше кадров на борьбу с роSSийской пропагандой. В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в следующем году - 5 млн евро. Группа, занимающаяся борьбой с роSSийской дезинформацией, ранее насчитывала несколько человек, в 2019 году ее штат увеличиться до 50 человек.

С призывом к более эффективной борьбе с роSSийской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа из 60 экспертов 20 стран, занимающихся вопросами безопасности. Эксперты, которые подписали письмо, направленное Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима. Особенно в контексте запланированных на май выборов в Европарламент и ожидаемой активизации роSSийских пропагандистов.

Руководитель программы Kremlin Watch, созданной чешским институтом "Европейские ценности", Якуб Янда прокомментировал данное решение Еврокомиссии: "До этого момента Европейская комиссия преуменьшала нависающую угрозу со стороны РоSSии. Теперь это изменилось. Хорошо, что бюджет будет увеличен".

"Конечно, все еще этого недостаточно. Однако это маленький шаг вперед в правильном направлении", - отметил он.