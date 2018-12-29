Часть заключенных из Луганска, переданных Украине в начале декабря, были завербованы "ЛНР"
Предполагалось, что, выйдя на свободу, они будут шпионить для "ЛНР".
Контрразведка СБУ обнаружила, что трое из 42 заключенных из Луганска, переданных Украине в начале декабря, были завербованы "Министерство госбезопасности ЛНР".
Пресс-служба СБУ сообщила, что заключенных угрозами и психологическим давлением заставили подписать обязательства о негласном сотрудничестве. Предполагалось, что, выйдя на свободу, они будут собирать для "ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и перемещения военных подразделений.
В противном случае заключенным угрожали насилием, лишением свиданий с родными, блокированием перемещения на контролируемую правительством территорий.
Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробную информацию об обстоятельствах вербовки.
Продолжаются мероприятия по проверке других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.
Напомним, что раньше СБУ проверяла на предмет вербовки заложников, которых освободили 27 декабря 2017 года. Силовики заявляли, что по отношению ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену "ЛДНР", осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.
Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.12.2018 08:06
29.12.2018 04:03