Часть заключенных из Луганска, переданных Украине в начале декабря, были завербованы "ЛНР"

Предполагалось, что, выйдя на свободу, они будут шпионить для "ЛНР".

?Часть заключенных из Луганска, переданных Украине в начале декабря, были завербованы "ЛНР"
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Контрразведка СБУ обнаружила, что трое из 42 заключенных из Луганска, переданных Украине в начале декабря, были завербованы "Министерство госбезопасности ЛНР".

Пресс-служба СБУ сообщила, что заключенных угрозами и психологическим давлением заставили подписать обязательства о негласном сотрудничестве. Предполагалось, что, выйдя на свободу, они будут собирать для "ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и перемещения военных подразделений.

В противном случае заключенным угрожали насилием, лишением свиданий с родными, блокированием перемещения на контролируемую правительством территорий.

Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробную информацию об обстоятельствах вербовки.

Продолжаются мероприятия по проверке других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что раньше СБУ проверяла на предмет вербовки заложников, которых освободили 27 декабря 2017 года. Силовики заявляли, что по отношению ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену "ЛДНР", осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.

Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.


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