РФ построила забор на админгранице Крыма и Херсонской области
Заграждение достигает 60 километров в длину и 2 метра в высоту.
РФ построила забор на админгранице Крыма и Украины
Фото: twitter.com/rianru
Федеральная служба безопасности РоSSии сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что двухметровый забор, возведенный на Перекопском перешейке, "оборудован высокоточной техникой и колючей проволокой".
Как сообщают в ФСБ, система заграждений протяженностью более 60 км оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков и состоит из двух комплексов. Основу первого из них составляют вибрационные датчики, а второго - радиолучевые.
Путь въезда в Крым через Перекопский перешеек, из Херсонской области - единственный законный пункт, согласно украинскому законодательству.
"Использование этих комплексов на крымском участке границы необходимо из-за ряда угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, наркотиков, психотропных веществ, нарушения госграницы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", - цитирует сообщение ФСБ ТАСС.
Напомним, Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. В сентябре прошлого года РоSSия объявила тендер на строительство 50 км заграждения на административной границе с аннексированным Крымом с начальной стоимостью 212 млн рублей.
Арсений Яценюк, будучи премьер-министром, объявил в 2014 году о начале реализации масштабного проекта "Стена", который предусматривает инженерное обустройство более 3 тыс. км украинско-роSSийской границы. Среди задач проекта - остановить нелегальную миграцию, контрабанду, проникновение диверсионных групп и перемещение оружия и радиоактивных материалов. Реализация проекта должна была занять четыре года (2015-2018). Пока что она строится только в Харьковской области.
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