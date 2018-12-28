Насиров настаивает, что он глава ГФС

Он также сообщил, что приступил к выполнению обязанностей с четверга.

Насиров настаивает, что он глава ГФС
Роман Насиров
Фото: Макс Требухов

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров настаивает на правомерности восстановления его в должности и заявляет, что приступил к высполнению своих обязанностей.

Об этом он сообщил на своей странице в Фесйсбуке.

"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Михайлович, вчера приступил к исполнению полномочий главы ГФС Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ... Таким образом, с 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность главы ГФС Украины", - написал Насиров.

Он также отметил, что считает неправомерными заявления о необходимости соответствующего решения Кабинета министров для восстановления его в должности.

"При этом суд не обязывал ни Кабинет министров, ни любой другой государственный орган принимать любые действия по моему восстановлению, в том числе принимать распоряжения о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности. Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины", - добавил Насиров.

Напомним, в четверг, 27 декабря, пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина сообщила, что Насиров в этот день приходил в ГФС, но к выполнению обязанностей не приступал.

Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. Он подал иск о незаконности увольнения, и 11 декабря Окружной админсуд Киева отменил решение Кабмина.

Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Его также обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что Насиров соврал "Укргаздобыче" и Госслужбе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.


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