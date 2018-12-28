Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"

Задержанный и его личное оружие переданы сотрудникам СБУ.

Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
Оккупированная боевиками Горловка
Фото: ДАН

Военнослужащие Объединенных сил на Донбассе взяли в плен боевика "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, взяли в плен боевика. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД", - говорится в сообщении.

До 2016 года пленный проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 года он снова был призван "на службу" оккупационными властями.

Задержанный и его личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня в зоне боевых действий с 29 декабря.


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