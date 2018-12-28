Военную прокуратуру Центрального региона возглавил заместитель Матиоса Сенюк

Генерал-майор юстиции Сенюк приступит к выполнению служебных обязанностей с 29 декабря.

Военную прокуратуру Центрального региона возглавил заместитель Матиоса Сенюк
Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Первый заместитель Главного военного прокурора Сергей Долгополов представил коллективу военной прокуратуры Центрального региона Украины нового руководителя - генерал-майора юстиции Олега Сенюка, который до этого занимал должность заместителя главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона в Фейсбуке.

"Олег Владимирович Сенюк прошел достойный профессиональный путь от помощника прокурора до заместителя Главного военного прокурора Украины, имеет достаточный опыт работы в органах военной прокуратуры всех уровней", - говорится в сообщении.

Долгополов напомнил о многолетней успешной работе Сенюка в военной прокуратуре, в должности начальника следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия.

Кроме того, первый заместитель главного военного прокурора Украины проинформировал о переводе госсоветника юстиции 3-го класса Григория Рябенко, который до этого возглавлял военную прокуратуру региона в аппарат Главной военной прокуратуры и поблагодарил за плодотворную и результативную работу от имени Генерального прокурора и Главного военного прокурора.

Также Долгополов подчеркнул, что сотрудничество военной прокуратуры региона с Государственным бюро расследований, которая "удачно началась недавним первым совместным задержанием и уже имеет первые результаты", продлится и будет развиваться и дальше.

Сенюк, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что обеспечит качественное выполнение поставленных задач.

"В соответствии с приказом Генпрокурора, генерал-майор юстиции Сенюк приступает к выполнению служебных обязанностей по должности с 29 декабря 2018 года", - отмечается в сообщении.


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