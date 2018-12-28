Все захваченные РоSSией украинские моряки признали себя военнопленными

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, раненные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили о своем статусе военнопленных роSSийскому следствию в четверг.

Напомним, что 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.