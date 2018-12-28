РоSSия заявила об испытании "неуязвимой для ПВО" ракеты

Ракета была запущена из Оренбургской области и поразила условную цель на Камчатке.

РоSSия заявила об испытании "неуязвимой для ПВО" ракеты
Фото: kremlin.ru

Министерство обороны РоSSии провело пуск ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщает пресс-служба Кремля, ракета была запущена с полигона в Оренбургской области возле Казахстана и поразила условную цель в Камчатском крае. Во время полета она совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что система "Авангард" "неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника".

Напомним, что в октябре 2018 года США заявили о выходе из Договора о РСМД, обвинив РоSSию в ее нарушении.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.


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