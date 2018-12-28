На Донбассе сейчас воюет 11 тысяч россиян, - командующий ООС

Речь идет не об «ополчении» группировок «ДНР» и «ЛНР», а о «регулярных подразделениях».

На Донбассе сейчас воюет 11 тысяч россиян, - командующий ООС
Сергей Наев

На оккупированной части Донбасса в составе гибридных роSSийских регулярных военных формирований в настоящее время находится 11 тысяч россиян, заявил 27 декабря командующий операцией Объединенных сил на востоке Украины генерал-лейтенантСергей Наев.

«Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей роSSийских регулярных военных формирований – первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тысяч человек, 11 тысяч из которых – россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РоSSии», – заявил он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

При этом Наев подчеркнул, что речь идет не об «ополчении» группировок «ДНР» и «ЛНР», а о «регулярных подразделениях, которые своей системой управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасске» в РоSSии.

Напомним, по словам Наева, с начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, еще около 850 боевиков получили ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской областиГрабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области
В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном мореВ Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море
РоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном мореРоSSийские подлодки учатся "отрываться от слежения" в Черном море
Полицейских, задержанных за избиение людей в метро Харькова, суд отпустил под залогПолицейских, задержанных за избиение людей в метро Харькова, суд отпустил под залог
Блок рекламы


Похожие новости
С начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - НаевС начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - Наев
90-летняя жительница западной Украины перечислила на помощь армии $10 тысяч90-летняя жительница западной Украины перечислила на помощь армии $10 тысяч
1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военныхСитуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
РоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотниковРоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотников
Православная церковь Украины насчитывает 7 тысяч парафийПравославная церковь Украины насчитывает 7 тысяч парафий
В тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на ДонбассеВ тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на Донбассе
Минюст передаст ЕСПЧ подробную информацию о роSSийских военных на ДонбассеМинюст передаст ЕСПЧ подробную информацию о роSSийских военных на Донбассе
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости