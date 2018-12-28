На Донбассе сейчас воюет 11 тысяч россиян, - командующий ООС

Речь идет не об «ополчении» группировок «ДНР» и «ЛНР», а о «регулярных подразделениях».

На оккупированной части Донбасса в составе гибридных роSSийских регулярных военных формирований в настоящее время находится 11 тысяч россиян, заявил 27 декабря командующий операцией Объединенных сил на востоке Украины генерал-лейтенантСергей Наев.

«Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей роSSийских регулярных военных формирований – первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тысяч человек, 11 тысяч из которых – россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РоSSии», – заявил он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

При этом Наев подчеркнул, что речь идет не об «ополчении» группировок «ДНР» и «ЛНР», а о «регулярных подразделениях, которые своей системой управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасске» в РоSSии.

Напомним, по словам Наева, с начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, еще около 850 боевиков получили ранения.