"Насиров был сегодня. Силой кабинет не захватывал", - пресс-служба ГФС

Восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров 27 декабря приходил в ГФС, но к выполнению обязанностей не приступал.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

"Чтобы снять все вопросы - отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", - написала Непряхина на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, несмотря на решение Окружного административного суда Киева , который возобновил Насирова на должности главы ГФС, соответствующего распоряжения Кабмина не было, а именно распоряжением правительства назначаются на должность и освобождаются руководители центральных органов исполнительной власти.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна издать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности. Таким образом, издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда Киева , подписанного самим Романом Насиров, неправомерно", - сообщила Непряхина.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. Он подал иск о незаконности увольнения, и 11 декабря Окружной админсуд Киева отменил решение Кабмина.

Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.