Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Украина вводит санкции в отношении роSSийских археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму.

Об этом 27 декабря заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ . В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму .«Name and shame » - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал он в Twitter .

??застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ .В списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму.«Name and shame»-ще один принцип:ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.