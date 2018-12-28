Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму
Накануне СНБО ввел новые санкции против РоSSии.
Вадим Черныш
Фото: rbc.ua
Украина вводит санкции в отношении роSSийских археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму.
Об этом 27 декабря заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму .«Name and shame » - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал он в Twitter.
??застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ.В списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму.«Name and shame»-ще один принцип:ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w
Напомним, накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении санкций в отношении роSSийских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву, а также из-за агрессии РоSSии в Керченском проливе.
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