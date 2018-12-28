Представители РоSSии в ТКГ вышли из комнаты, когда Марчук поднял вопрос об освобождении украинских моряков, - Геращенко

Представители РоSSии во время заседания подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в режиме видеоконференции покинули комнату, когда был поднят вопрос освобождения украинских военных моряков, захваченных роSSийскими военными около Керченского пролива.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко.

"Сегодня, во время видеоконференции группы по вопросам безопасности ТКГ, представители РФ в очередной раз встали и вышли из комнаты, когда наш представитель Евгений Марчук поднял вопрос о немедленном освобождении военнопленных моряков и присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Азове", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко подчеркнула, что это не первый случай избегания роSSийскими представителями обсуждения вопроса освобождения украинских пленных моряков.

Накануне Геращенко обратилась к представителю Украины в ТКГ Евгению Марчуку, чтобы 27 декабря, во время скайп-конференции группы безопасности, он настоял на необходимости проведения конференции также и гуманитарной подгруппы, с одним вопросом - освобождение заложников.

Напомним, ранее Марчук рассказал, что украинская сторона предлагает два варианта обмена пленными - по формуле 23 на 23 или 66 на 19. Этот вопрос уже поднимался на заседании 4 декабря, но РоSSия его отвергла. На очередном заседании ТКГ Украина предложила РФ провести обмен заложниками 5 января.

Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "ЛДНР" на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года.