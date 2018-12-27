Украина передала РоSSии тело погибшего в тюрьме Дрогобыча роSSийского наемника Валерия Иванова.

Об этом говорится в сообщении роSSийского информагентства ТАСС.

Погибший будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщил представитель "ЛНР" Родион Мирошник.

По его словам, на похороны прибудет "делегация ЛНР с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции".

Напомним, 19 декабря омбудсмен Людмила Денисова заявила, что осужденный погиб из-за падения с лестницы во время вкручивания лампочки в тюрьме во Львовской области.

19 декабря РоSSия отказалась забирать тело Иванова.