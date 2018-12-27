За год пограничники 780 раз отказывались от взяток, - ГПСУ

Накануне граждан Беларуси и Венгрии привлекли к ответственности за предложение взятки.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины зафиксировали в 2018 году 780 попыток подкупа персонала.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Госпогранслужба призывает всех путешествующих не провоцировать правоохранителей на принятие любых незаконных решений, в частности это касается неправомерных денежных вознаграждений. Отметим, что с начала этого года сотрудники ГПСУ зафиксировали около 780 попыток подкупа своего персонала", - говорится в сообщении.

Так, ночью 27 декабря на пункте пропуска "Новые Яриловичи" гражданин Беларуси предложил пограничникам Черниговского отряда 4 тыс. гривен взятки за непривлечение его к ответственности по ст.203 Куоап (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

В пункте пропуска "Лужанка" гражданин Венгрии предложил пограничнику Мукачевского отряда 100 евро за содействие в пропуске без визы.

По этим случаям в Нацполицию направлены уведомления о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Напомним, с начала года и по состоянию на 21 декабря Украину посетили 27 млн иностранных граждан.