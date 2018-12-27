С начала ООС пророSSийские боевики на Донбассе потеряли около 450 человек убитыми, - Наев
По данным командующего ООС, еще около 850 боевиков получили ранения.
С 30 апреля 2018 года, когда на Донбассе была начата операция Объединенных сил, потери в живой силы роSSийских регулярных военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Интерфакс-Украина".
"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал Наев.
Он отметил, что украинские военнослужащие, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. "Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", - подчеркнул Наев.
Напомним, 30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ верховного главнокомандующего ВСУ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей". Согласно приказу, с 14:00 30 апреля 2018г, в соответствии с планом была начата операция Объединенных сил.
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