Контрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской области
Руководителем шпионской группы оказался капитан 1 ранга в запасе.
Контрразведка Службы безопасности Украины 20 декабря задержала руководителя роSSийской агентурной сети в Николаевской области.
Об этом говорится в виедоматериалах к брифингу сотрудника департамента контрразведки Владимира Настюка, который состоялся в четверг.
"20 декабря был задержан руководитель агентурной сети роSSийской военной разведки в Николаевской области. В ее задачи входил сбор и передача врагу информации с ограниченным доступом, в первую очередь - о военных подразделения в Очаковском районе, и формирование подпольных боевых групп", - сообщили в СБУ.
Подозреваемый - капитан 1 ранга в запасе, у которого имеется также роSSийское гражданство. Он был завербован в Севастополе и неоднократно выезжал в Крым для проведения встреч с представителями роSSийской спецслужбы.
В ходе обысков было обнаружено подполье, которое использовалось для проведения дестабилизационных мероприятий. Были выявлены также технические спецсредства и материалы с ограниченным доступом.
СБУ отмечает, что разведывательные задания вражеские спецслужбы планировали не только с территории РоSSии, но и с территории оккупированных Крыма и Донбасса.
Напомним, в начале декабря в РоSSии приговорили к 14 годам бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонида Пархоменко по обвинению в шпионаже в пользу Украины
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