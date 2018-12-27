Контрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской области

Контрразведка Службы безопасности Украины 20 декабря задержала руководителя роSSийской агентурной сети в Николаевской области.

Об этом говорится в виедоматериалах к брифингу сотрудника департамента контрразведки Владимира Настюка, который состоялся в четверг.

"20 декабря был задержан руководитель агентурной сети роSSийской военной разведки в Николаевской области. В ее задачи входил сбор и передача врагу информации с ограниченным доступом, в первую очередь - о военных подразделения в Очаковском районе, и формирование подпольных боевых групп", - сообщили в СБУ .

Подозреваемый - капитан 1 ранга в запасе, у которого имеется также роSSийское гражданство. Он был завербован в Севастополе и неоднократно выезжал в Крым для проведения встреч с представителями роSSийской спецслужбы.

В ходе обысков было обнаружено подполье, которое использовалось для проведения дестабилизационных мероприятий. Были выявлены также технические спецсредства и материалы с ограниченным доступом.

СБУ отмечает, что разведывательные задания вражеские спецслужбы планировали не только с территории РоSSии, но и с территории оккупированных Крыма и Донбасса.