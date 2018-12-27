Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от "слепого" траста

Президент Петр Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG. В "слепом" трасте под управлением Rothschild находится доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Полученные дивиденды Порошенко указал в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении "Roshen". Договор - первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", - цитирует сообщение пресс-службы Администрации президента "Интерфакс-Украина".

Порошенко должен будет уплатить почти 60 млн гривен налогов, в том числе около 8 млн гривен военного сбора.

"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", - заявили в администрации президента.

Часть средств, полученных от Rothschild Trust, будут направлены на благотворительность.

В пресс-службе администрации президента отметили, что общая сумма расходов Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы включительно превысила 1,2 млрд грн. Из них на армию – более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и многие другие проекты.

"Кроме того, по 2014-18 годы в бюджеты различных уровней "Roshen" заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", - добавили в АПУ.