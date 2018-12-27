Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от "слепого" траста
Президент должен будет уплатить почти 60 млн гривен налогов.
Президент Петр Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG. В "слепом" трасте под управлением Rothschild находится доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.
Полученные дивиденды Порошенко указал в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении "Roshen". Договор - первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", - цитирует сообщение пресс-службы Администрации президента "Интерфакс-Украина".
Порошенко должен будет уплатить почти 60 млн гривен налогов, в том числе около 8 млн гривен военного сбора.
"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", - заявили в администрации президента.
Часть средств, полученных от Rothschild Trust, будут направлены на благотворительность.
В пресс-службе администрации президента отметили, что общая сумма расходов Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы включительно превысила 1,2 млрд грн. Из них на армию – более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и многие другие проекты.
"Кроме того, по 2014-18 годы в бюджеты различных уровней "Roshen" заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", - добавили в АПУ.
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Политика
27.12.2018 14:20