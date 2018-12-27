Под роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар

Судьба 16 активистов до сих пор неизвестна.

Фото: Макс Левин

В Киеве под посольством РФ прошла 30-я ежемесячная акция #Where_is_Ervin, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

16 жителей оккупированного Крыма числятся пропавшими без вести. У здания посольства РоSSии в Киеве сегодня проходит акция с требованием расследовать похищение крымских активистов. Участники акции держат плакаты с именами пропавших в Крыму с момента его аннексии Россией.

Фото: Макс Левин

По словам организатора мероприятия – главы общественной организации "Крым.SOS" Тамилы Ташевой – всего за время аннексии пропали более 40 человек. Часть из них арестовали, часть уже выпустили, шесть человек нашли мертвыми. Судьба 16 человек на данный момент неизвестна.

Фото: Макс Левин

Участники используют хештег #Where_is_Ervin в честь Эрвина Ибрагимова, члена бахчисарайского Меджлиса. Эрвин пропал в ночь на 25 мая 2016 года. Его машина осталась стоять открытой недалеко от дома. В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что роSSийские силовики могли убить Ибрагимова. Официальной информации о его судьбе до сих пор нет.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин


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