Под роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар
Судьба 16 активистов до сих пор неизвестна.
В Киеве под посольством РФ прошла 30-я ежемесячная акция #Where_is_Ervin, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
16 жителей оккупированного Крыма числятся пропавшими без вести. У здания посольства РоSSии в Киеве сегодня проходит акция с требованием расследовать похищение крымских активистов. Участники акции держат плакаты с именами пропавших в Крыму с момента его аннексии Россией.
По словам организатора мероприятия – главы общественной организации "Крым.SOS" Тамилы Ташевой – всего за время аннексии пропали более 40 человек. Часть из них арестовали, часть уже выпустили, шесть человек нашли мертвыми. Судьба 16 человек на данный момент неизвестна.
Участники используют хештег #Where_is_Ervin в честь Эрвина Ибрагимова, члена бахчисарайского Меджлиса. Эрвин пропал в ночь на 25 мая 2016 года. Его машина осталась стоять открытой недалеко от дома. В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что роSSийские силовики могли убить Ибрагимова. Официальной информации о его судьбе до сих пор нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.12.2018 14:18