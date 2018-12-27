Грузинская церковь повременит с признанием ПЦУ до томоса

"Наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались".

27 декабря состоялось заседание священного синода Грузинской православной церкви. На нем обсуждалось создание автокефальной церкви в Украине, пишет "Эхо Кавказа".

Как заявил после заседания митрополит Цилканский Зосима (Шиошвили), синод воздержался от принятия конкретного решения по Украине до тех пор, когда будет обнародовано постановление Вселенского патриарха.

По его словам, Грузинская православная церковь, предположительно, поддержит автокефалию Православной церкви Украины, однако окончательное решение будет известно позже.

"В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию украинской православной церкви", - заявил владыка Зосима.

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. Епифаний получит томос об автокефалии в канун Рождества - 6 января 2019 года в Константинополе.

УПЦ МП отказалась признать создание Православной церкви Украины. В общей сложности из 10 архиереев УПЦ МП, чье появление ожидали в Софии Киевской на объединительном соборе, присутствовали лишь двое - митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Новоизбранный предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской православной церкви Московского патриархата, оставив все противоречия в прошлом.