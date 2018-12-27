Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма

С аэродорома "Бельбек" на перехват поднимался роSSийский истребитель.

Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Фото: twitter.com/aircraftspots

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг осуществил длительный полет вдоль побережья Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение 3 часов курсировал у побережья Крыма, в том числе к юго-западу и югу от полуострова. В ходе полета он также совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива.

В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к роSSийскому побережью на расстояние приблизительно 50 км.

При этом разведчик на протяжении всего времени летал в международном воздушном пространстве над Черным морем. РоSSийскую границу он не нарушал.

По утверждению авиационных ресурсов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на сопровождение американского разведчика с аэродрома "Бельбек" поднимался роSSийский истребитель.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС РФ атаковали и захватили в плен три украинские судна: два бронекатера и буксир с экипажем 24 человека. Украинских моряков арестовал оккупационный суд Симферополя, 30 ноября их вывезли в Москву.


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