90-летняя жительница западной Украины перечислила на помощь армии $10 тысяч
Женщина активно следит за волонтерами в фейсбуке.
90-летняя жительница западной Украины перечислила на помощь армии 10 тысяч долларов. Об этом сообщил фонд "Вернись живым".
В фонде не называют ее имя, но рассказали, что это простая пожилая женщина, которая "следит за страницей фонда в Facebook, знает как зовут сотрудников и, конечно, болеет за будущее Украины".
"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте «за 90» женщина говорит: «Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила", - сообщается на странице фонда.
Там уточнили: средства, переведенные женщиной, пойдут на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
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