Ситуация вокруг Украины "не очень изменилась", но ВСУ смогли усилиться.

Президент Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Сейчас ровно 14 часов, и сегодня, сейчас, прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основано на анализе всех составляющих ситуации с безопасностью в государстве", - заявил президент Украины.

Порошенко сказал, что решение принято несмотря на то, что особого снижения военной угрозы не произошло, но за прошедший месяц украинские войска значительно усилили свою боеспособность.

"Ситуация вокруг Украины не очень изменилась. Вы видели, что ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки. В районе Луганска найдены реактивные системы "Град", увеличено количество артиллерии, не отвели танки, которые были зафиксированы спутниковыми снимками наших союзников по НАТО. Не снизилось количество военного присутствия РоSSийской Федерации на Азовском море... Но в абсолютно другом измерении находятся сейчас оборонные возможности украинских Вооруженных сил", - заявил Порошенко.

Он добавил, что принял решение не продлевать военное положение, чтобы не пришлось откладывать выборы президента Украины, назначенные на 31 марта 2019 года.

Напомним, военное положение вводилось на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Такое решение было принято в связи с актом вооруженной агрессии РоSSии в районе Керченского пролива и угрозой масштабного вторжения на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.