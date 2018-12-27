Адвокаты Крысина в очередной раз проигнорировали заседание суда

Следующее заседание назначили на 14 января.

Дарницкий районный суд Киева по делу Юрия Крысина в четвертый раз не смог начать зачитывание обвинительного акта в противодействии участникам Евромайдана и пытках. Об этом заявила судья Ольга Просалова, передает РБК-Украина.

Сегодня три адвоката - Татьяна Гнатюк, Игорь Василенко и Евгений Сладко не явились в суд. Сам Крысин по видеосвязи заявил, что выступает против продолжения судебного заседания без своих адвокатов.

Суд отложил рассмотрение дела Крысина на 14 января. Он также отметила, что суду неизвестна причина неявки адвокатов.

"В дальнейшем мы будем реагировать соответствующим образом. Сегодняшнее заседание объявлено завершенным", - подчеркнула Просалова.

Напомним, обвинительный акт по делу Крысина пытаются зачитать в Дарницком райсуде Киева еще с марта 2018 года. 11 декабря заседание перенесли в связи с неявкой потерпевшего.

Крысин выступает в суде по видеосвязи из колонии в Торецке, где отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.