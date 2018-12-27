Украина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSии

Все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме.

Украина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSии
Фото: oleg-leusenko.livejournal.com

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины продлен запрет на въезд в страну гражданам РоSSии мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба министерства.

"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы на въезд в Украину мужчин - граждан РоSSии", - сказал Сергей Яровой.

По его словам, с начала введения военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. РоSSийской стороной возвращен 351 гражданин Украины.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан РоSSийской Федерации мужского пола. РоSSияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить похороны.


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