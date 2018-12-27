Парламент Израиля самораспустился

Парламент Израиля в среду, 26 декабря, проголосовал за самороспуск. За принятие соответствующего закона выступили 102 из 120 депутатов кнессета. Досрочные парламентские выборы назначены на 9 апреля, передает Немецкая волна.

Со 2 января кнессет уходит на "предвыборные каникулы". При этом правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работать тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

Причиной роспуска парламента стала, в частности, напряженность внутри правящей коалиции. После ухода со своего поста министра обороны Авигдора Либермана, Нетаньяху мог рассчитывать лишь на небольшой перевес в свою пользу в парламенте. Кроме того, сам премьер подвергался критике в связи с обвинениями в коррупции.

На парламентских выборах в 2015 году большинство голосов получила партия Нетаньяху "Ликуд". Биньямин Нетаньяху занимает должность премьер-министра Израиля с 2009 года.