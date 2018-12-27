Кернес отказался от участия в президентских выборах

Мэр Харькова Геннадий Кернес утверждает, что "Партия «Відродження»" хотела выдвинуть его кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Об этом Кернес заявил на встреча с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"Они предлагали мне выдвигаться. Я такое предложение не принял, потому что я люблю город и хочу быть рядом с харьковчанами", - сказал мэр.

Он еще раз подтвердил, что готов поддержать на выборах нынешнего президента Петра Порошенко.

"За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прикладывал достаточно много усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка,.. и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений", - сказал Геннадий Кернес.

"Я знаю, что харьковчане не дают оценку "хорошо" президенту, я знаю, что они относятся к нему не с таким уважением, как, допустим, к другим политикам. Но мы должны общаться, мы должны разъяснять эти все вещи", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада назначила очередные выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.

Избирательная кампания стартует 31 декабря. Президент Петр Порошенко, согласно данным последних соцопросов, входит в топ-5 самых рейтинговых кандидатов.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).