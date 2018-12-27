Силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме
Госпогранслужбе рекомендовано усиленно охранять границу с РФ.
В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме.
Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании с вреду, 26 декабря, сообщает пресс-служба СНБО.
"Учитывая, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - цитируются в сообщении слова Секретаря СНБО Александра Турчинова.
Сообщается, что Государственной пограничной службе рекомендовали продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и продолжить более сильный контроль граждан РФ, пресекающих украинскую границу.
Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Украина готова развернуть войска в случае прямого вторжения РоSSии.
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