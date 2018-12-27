Приход Московского патриархата в Тернопольской области перешел в ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединилась община с. Трибуховцы под Бучачем.

Приход Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области присоединился к поместной Православной церкви Украины.

Об этом информирует пресс-служба Тернопольской епархии ПЦУ.

Согласно сообщению, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Трибуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины. Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года.

Накануне в Поместную церковь перешел приход Московского патриархата в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что еще три прихода УПЦ МП во Львовской области перешли в Православную церковь Украины. Таким образом, из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП уже четыре изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.

Напомним, 22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко). Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.

22 декабря президент Петр Порошенко подписал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к РоSSии.