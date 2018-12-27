СНБО ввел новые санкции против РоSSии

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении санкций в отношении роSSийских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в роSSийских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - роSSийских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

При этом в сообщении не приводятся конкретные списки роSSийских физ- и юрлиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

В начале заседания СНБО Президент Петр Порошенко заявил, что совет расширит список санкций депутатами роSSийской Государственной думы из фракций "Единая РоSSия" и ЛДПР. Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженных сил РФ ".

Напомним, накануне правительство РоSSии опубликовало расширенный санкционный список в отношении украинских граждан и юридических лиц.