Порошенко сообщил основные параметры гособоронзаказа на 2019 год

Президент пообещал увеличение поставок оружия для ВСУ.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду утвердит государственный оборонный заказ Украины на 2019 год.

Об этом на заседании СНБО сообщил президент Петр Порошенко.

Фото: пресс-служба президента

По его словам, 2018 году украинские войска получили почти три тысячи единиц вооружения, военной техники и специальных изделий. В следующем году поставки техники в войска вырастут.

"В 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетно-реактивного оружия. В первую очередь это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с повышенной дальностью. Речь идет о начале серийного производства и поставки в войска", - сказал Порошенко.

Ракетный комплекс Ольха
Фото: пресс-служба президента
Ракетный комплекс Ольха

В следующем году также завершится разработка и начнутся государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун".

Ракета Нептун на военных учениях летом 2018 года
Ракета Нептун на военных учениях летом 2018 года

Также планируется завершить разработку новых типов вооружения по стандартам НАТО: самоходной гаубицы "Богдана" и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм к ней, управляемые боеприпасы "Цветник", двокалиберный миномет, БПЛА "Сокол", переносный зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки, комплекс управления артиллерии.

САУ Богдана
Фото: Макс Требухов
САУ Богдана

"Для сухопутных войск по плану планируем закупить шесть тысяч образцов вооружения - это минометы, переносные ЗРК, очень важное снайперское оружие и противоснайперские комплексы, боеприпасы к ним, приборы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, артиллерийские выстрелы, ракеты и т.д.", - добавил он.

Порошенко пообещал армии более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронемашин, санитарных машин.

Воздушные силы могут получить "десятки боевых самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов".

"Для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и очень необходимые нам комплексы и средства радиолокации", - заявил Порошенко.

Вооруженные силы также получат 10 тысяч единиц средств связи, десятки средств радиолокационной борьбы, топографическую технику.

Напомним, приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году было обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.


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