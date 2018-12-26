Приход Московского патриархата в Хмельницкой области перешел в ПЦУ

Приход Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области присоединился к поместной Православной церкви Украины.

Об этом сообщает митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща Хмельницкого района (Русская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым в Хмельницкой епархии Православной Церкви Украины!", - написал архиерей на своей странице в фейсбуке, опубликовав фотокопию прошения прихожан.

Ранее сообщалось, что еще три прихода УПЦ МП во Львовской области перешли в Православную церковь Украины. Таким образом, из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП уже четыре изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.

Напомним, 22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).

Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко). Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.

22 декабря президент етр Порошенко подписал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к РоSSии.