1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения

За последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.

1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
Фото: oleg-leusenko.livejournal.com

Государственная пограничная служба за время действия военного положения в десяти областях не пропустила на территорию Украины около 1650 граждан РоSSийской Федерации.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Лишь за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан РоSSийской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
В Одессу зашел корабль НАТОВ Одессу зашел корабль НАТО
Неизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти ЯнуковичаНеизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти Януковича
Польша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 годаПольша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 года
Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской областиГрабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области
Блок рекламы


Похожие новости
Чубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МПЧубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП
С начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - ГоспогранслужбаС начала года Украину посетили 27 млн иностранцев, - Госпогранслужба
Украина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положенияУкраина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положения
В тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на ДонбассеВ тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на Донбассе
В Донецкой области суд амнистировал военного, осужденного за убийство по неосторожностиВ Донецкой области суд амнистировал военного, осужденного за убийство по неосторожности
Спецслужбы во время Собора отработали на четыре с плюсом, - ПорошенкоСпецслужбы во время Собора отработали на четыре с плюсом, - Порошенко
США и Канада подтвердили общую готовность военного противодействия роSSийской агрессииСША и Канада подтвердили общую готовность военного противодействия роSSийской агрессии
На время проведения Объединительного собора центр Киева возьмут под усиленную охрануНа время проведения Объединительного собора центр Киева возьмут под усиленную охрану
США призвали Венгрию поддержать УкраинуСША призвали Венгрию поддержать Украину
В РоSSии приговорили к 14 годам бывшего военного по обвинению в шпионаже в пользу УкраиныВ РоSSии приговорили к 14 годам бывшего военного по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости