1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения
За последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.
Государственная пограничная служба за время действия военного положения в десяти областях не пропустила на территорию Украины около 1650 граждан РоSSийской Федерации.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Лишь за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.
Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".
30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан РоSSийской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин – граждан РФ - при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.12.2018 10:35