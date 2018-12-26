1650 россиян не смогли попасть в Украину во время военного положения

За последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.

Государственная пограничная служба за время действия военного положения в десяти областях не пропустила на территорию Украины около 1650 граждан РоSSийской Федерации.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Лишь за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан РоSSии.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан РоSSийской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.