Под роSSийские санкции попали Мураев, Вилкул, Колесников и Новинский

В обновленном санкционном списке находятся 567 физических лиц и 75 юридических лиц.

Под роSSийские санкции попали Мураев, Вилкул, Колесников и Новинский
Фото: investigator.org.ua

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок" включены в перечень лиц, в отношении которых постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года №1656 введены специальные экономические меры.

В частности, санкции введены в отношении председателя партии "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова, народного депутата Вадима Новинского, а также Александра Вилкула, который может быть выдвинут от партии кандидатом в президенты.

Кроме того, списке - другие депутаты фракции, не поддержавшие создание на базе фракции группы "Оппозицияонная платформа - За жизнь", передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, санкции введены в отношении народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

В обновленный список санкций добавлены народные депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина", в частности Александр Абдулин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Алена Шкрум и другие.

Санкции также наложены в отношении главы Государственной погранслужбы Петра Цигикала.

Как сообщалось, в обновленном санкционном списке находятся 567 физических лиц (было 322) и 75 юридических лиц (было 68).

Под санкции попали, в частности, "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", "Центрэнерго", "Первая логистическая компания", транспортно-экспедиторское предприятие "Вертикаль".

Напомним, 1 ноября РоSSия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РоSSии и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РоSSии.

Санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против роSSийских граждан и юридических лиц.


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