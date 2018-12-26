РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат

Деньги взысканы в пользу людей, которые назвали себя родственниками погибших во время боев в Грозном.

РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат
Николай Карпюк

С незаконно осужденного в РоSSии украинца Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, который посетил Карпюка в СИЗО "Владимирский централ".

"Откуда-то стали вылезать старики - родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Поскольку роSSийский суд уже признал Карпюка и Клыха виновными в их смерти, их гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату", - написал Новиков в фейсбуке.

Он также сообщил о состоянии политзаключенного. По словам Новикова, Карпюк внимательно следил за новостями церковной жизни Украины.

"Очень рад тому, что все получилось, и уверен, что дальше будет лучше... За пять лет в русской тюрьме Карпюк совсем не ожесточился... Он передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников... Желает нам всем терпения, особенно семьям тех, кого в РоSSии захватили в плен и лишили свободы", - отметил адвокат.

"Клых медленно сходит с ума в тюрьме Верхнеуральска. Его старые родители уже почти не верят, что дождутся его назад. Карпюк пять лет не видел жену и сына", - добавил Новиков.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Карпюка и Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.

На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.

В октябре 2016 года Верховный суд РФ признал приговор законным.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
В Одессу зашел корабль НАТОВ Одессу зашел корабль НАТО
Неизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти ЯнуковичаНеизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти Януковича
Польша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 годаПольша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 года
Блок рекламы


Похожие новости
Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчикВозле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
Все сказанное пленными моряками до предоставления им защиты не имеет юридического смысла, - адвокатВсе сказанное пленными моряками до предоставления им защиты не имеет юридического смысла, - адвокат
Адвокаты обратились к нардепам с просьбой поддержать законопроект о реформе адвокатуры (документ)Адвокаты обратились к нардепам с просьбой поддержать законопроект о реформе адвокатуры (документ)
Сенцову передали посылку с теплыми вещами, - адвокатСенцову передали посылку с теплыми вещами, - адвокат
Крымского активиста Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, - адвокатыКрымского активиста Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику, - адвокаты
Адвокат Мартыненко опроверг содействие Минюста в рецензировании экспертиз по делуАдвокат Мартыненко опроверг содействие Минюста в рецензировании экспертиз по делу
Крымский адвокат Курбединов вышел на свободу после 5 суток арестаКрымский адвокат Курбединов вышел на свободу после 5 суток ареста
Адвокат: у Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почекАдвокат: у Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почек
Бывшему адвокату Трампа грозит тюрьма, несмотря на сотрудничество со следствиемБывшему адвокату Трампа грозит тюрьма, несмотря на сотрудничество со следствием
Последние новости
Подгружаем последние новости