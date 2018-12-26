РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат

Деньги взысканы в пользу людей, которые назвали себя родственниками погибших во время боев в Грозном.

С незаконно осужденного в РоSSии украинца Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, который посетил Карпюка в СИЗО "Владимирский централ".

"Откуда-то стали вылезать старики - родители и вдовы солдат, погибших в том новогоднем бою в Грозном. Поскольку роSSийский суд уже признал Карпюка и Клыха виновными в их смерти, их гражданские иски потерпевших удовлетворяются автоматически. Карпюку недавно приносили бумагу от приставов, что суд взыскал с него миллион рублей, и уже набежало 70 тысяч пени за неуплату", - написал Новиков в фейсбуке.

Он также сообщил о состоянии политзаключенного. По словам Новикова, Карпюк внимательно следил за новостями церковной жизни Украины.

"Очень рад тому, что все получилось, и уверен, что дальше будет лучше... За пять лет в русской тюрьме Карпюк совсем не ожесточился... Он передает всем привет и поздравления по случаю рождественских праздников... Желает нам всем терпения, особенно семьям тех, кого в РоSSии захватили в плен и лишили свободы", - отметил адвокат.

"Клых медленно сходит с ума в тюрьме Верхнеуральска. Его старые родители уже почти не верят, что дождутся его назад. Карпюк пять лет не видел жену и сына", - добавил Новиков.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Карпюка и Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.

На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.