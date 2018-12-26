Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик
Ил-20 ВВС РоSSии заметила патрульная авиация НАТО.
Возле границ Латвии во вторник, 25 декабря, зафиксировали роSSийский разведывательный самолет Ил-20.
Его заметила патрульная авиация НАТО, сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.
"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС РоSSии", - говорится в сообщении.
Другие детали инцидента не сообщаются.
В последний раз подобный инцидент был зафиксирован в конце ноября. Тогда истребители НАТО три раза поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтийским морем.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.12.2018 02:01