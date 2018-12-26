Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик

Ил-20 ВВС РоSSии заметила патрульная авиация НАТО.

Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик
Ил-20
Фото: Wikipedia

Возле границ Латвии во вторник, 25 декабря, зафиксировали роSSийский разведывательный самолет Ил-20.

Его заметила патрульная авиация НАТО, сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС РоSSии", - говорится в сообщении.

Другие детали инцидента не сообщаются.

В последний раз подобный инцидент был зафиксирован в конце ноября. Тогда истребители НАТО три раза поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтийским морем.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
В Одессу зашел корабль НАТОВ Одессу зашел корабль НАТО
Неизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти ЯнуковичаНеизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти Януковича
Польша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 годаПольша отзывает своего посла в Украине с 31 января 2019 года
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на события возле Керченского проливаПорошенко шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на события возле Керченского пролива
РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокатРоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат
В Латвии начали публиковать картотеку КГБВ Латвии начали публиковать картотеку КГБ
Порошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиковПорошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков
В 2018 убиты 80 журналистов, - "Репортеры без границ"В 2018 убиты 80 журналистов, - "Репортеры без границ"
Вдоль части западной границы Украины установили колючую проволокуВдоль части западной границы Украины установили колючую проволоку
Под санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле КерчиПод санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле Керчи
Возле Софийского собора задержали двух мужчин с холодным оружиемВозле Софийского собора задержали двух мужчин с холодным оружием
СБУ открыла первое дело за незаконное пересечение границыСБУ открыла первое дело за незаконное пересечение границы
Украина в ОБСЕ подняла вопрос о роSSийской танковой армаде у границыУкраина в ОБСЕ подняла вопрос о роSSийской танковой армаде у границы
Последние новости
Подгружаем последние новости