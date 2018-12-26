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Возле границ Латвии засекли роSSийский самолет-разведчик Ил-20 ВВС РоSSии заметила патрульная авиация НАТО. Ил-20 Фото: Wikipedia Возле границ Латвии во вторник, 25 декабря, зафиксировали роSSийский разведывательный самолет Ил-20. Его заметила патрульная авиация НАТО, сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter . "25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС РоSSии", - говорится в сообщении. Другие детали инцидента не сообщаются. В последний раз подобный инцидент был зафиксирован в конце ноября. Тогда истребители НАТО три раза поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтийским морем.

LB.ua

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