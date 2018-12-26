В Ираке Рождество объявили государственным праздником

Правительство Ирака объявило Рождество государственным праздником, передает Радио Свобода.

Накануне страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В местной христианской общине выразили надежду, что этот визит станет предпосылкой для визита в Ирак папы римского Франциска.

В начале 1990-х годов в Ираке жили около полутора миллионов христиан. В прошлом году их насчитывалось чуть более 200 тысяч. Большинство населения Ирака исповедует ислам. Христианские праздники на государственном уровне до настоящего момента не отмечались.

Христиане в большинстве случаев подвергаются гонениям со стороны террористической группировки "Исламское государство". Как отмечает христианская правозащитная организация Open Doors, Ирак занимает восьмое место в списке стран, где христиане подвергаются гонениям.

Напомним, 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины проголосовала за Закон, согласно которому 25 декабря становится выходным днем. Депутаты настаивали на том, что Рождество празднуется во “всем мире” 25 декабря и в Украине следует проявить толерантность ко всем христианам, которые хотят праздновать со всем христианским миром.

Инициатива депутатов получила поддержку Президента Украины, который подписал Закон 29 ноября 2017 года. При этом Закон не отменяет празднование Рождества 7 января.

Как сообщалось, 30% религиозных общин в Украине празднует Рождество 25 декабря.