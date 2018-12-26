В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном

В Житомире после скандала уволили "за неприемлемое поведение" исполнителя роли Святого Николая на Рождественской ярмарке, а на роль святого наняли другого актера.

Об этом сообщила глава управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко.

"После неприемлемой ситуации, которая сложилась в воскресенье, мы решили, что работать в домике Святого Николая Руслан Мороз не будет. Мы уже нашли другого актера на роль Святого Николая", - прокомментировала инцидент Рябенко.

Ранее член исполнительного комитета Житомирского городского совета Вера Гринишина заявила о конфликте, который произошел у нее с Русланом Морозом в Домике Святого Николая.

"23 декабря мы с семьей были на Рождественской ярмарке и я увидела, что в резиденции Святым Николаем работает известный в городе сторонник "русского мира" Руслан Мороз. Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророSSийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", - написала Гринишина.

Когда чиновница поинтересовалась у мужчины, кто назначил его на эту "должность", он обозвал ее проституткой, вызвал полицию, стал хватать за руки, не выпускал из праздничного домика и облил глинтвейном.

"Он начал меня толкать и пинать. После этого Мороз заблокировал выход из домика и не выпускал меня с дочерью. Свидетелем этого была заместитель начальника управления культуры городского совета Наталья Марчук, которая тоже не могла выйти из домика", - написала Гринишина.

Она добавила, что написала заявление в полицию из-за этого инцидента.

В свою очередь Руслан Мороз отверг эти обвинения и обвинил Веру Гринишину в том, что она обнародовала видео без начала. По словам Мороза, Гринишина первая начала с него срывать костюм.