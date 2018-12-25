На акции в Одессе произошли столкновения с полицией

Протест был связан из-за опасений строительства в парке.

Фото: 048.ua

В Одессе на акции против застройки зеленой зоны произошли столкновения с полицией, во время которых задержали трех местных активистов: лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко, лидера организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула и Олега Кожушняка.

Об этом говорится в фейсбуке "Автомайдана". Позже там же выложили видео, на котором видно, что Устименко вышел из отделения полиции на улицу.

Одесское издание 048 пишет, что пытались задержать Сергея Варламова, одного из лидеров "Национального корпуса" в Одессе, но "после того, как полицию окружили ребята из "Национального корпуса", Сергея Варламова немедленно отпустили".

Акция "Не дадим украсть парк!" проходила на территории одесского парка 411-й батареи. Активисты пришли сносить забор, который установили вокруг будущей "тренировочной площадки для собак". Протест связан с тем, что в проекте показан фундамент, на который можно поставить двухэтажный дом.

Полиция прибыла на место события и принялась разгонять тех, кто пытался снести забор.

Фото: od.npu.gov.ua

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщила, что против правоохранителей на акции применили газовые баллончики. В связи с этим начато производство по ст.345 Уголовного кодекса (насилие в отношении полиции).

Устименко на заборе
Фото: od.npu.gov.ua
Устименко на заборе

Одного из задержанных доставили в участок за нецензурную брань, второй ударил полицейского, а третий мешал полицейским посадить задержанных в машину. По данному факту открыто уголовное производство по ст.342 (сопротивление представителю правоохранительного органа).

Кроме того, решается вопрос об открытии третьего уголовного производства по ст.356 (самоуправство) за снос забора.


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