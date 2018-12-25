Папа Римский пожелал облегчения "возлюбленной Украине"

Папа Римский Франциск в своем рождественском послании Urbi et Orbi ("Граду и миру") пожелал облегчения "возлюбленной Украине".

Текст послания обнародован на сайте Vatican News.

"Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вновь обрести продолжительный мир, который все еще не наступил. Только посредством мира, уважительного к правам каждой нации, страна сможет оправиться от перенесенных страданий и восстановить для собственных граждан достойные условия жизни. Я выражаю близость христианским общинам этого региона и молюсь, дабы они смогли построить братские и дружеские отношения", - говорится в послании Папы Римского.