Заявления активистов об отсутствии производства по "Дукату" не соответствуют действительности, - полиция
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Полиция расследует попытку поджога выставочного центра "Дукат" на ул. Владимирская в Киеве по статье "Покушение на умышленное уничтожение имущества". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в городе.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, как и предусмотрено действующим законодательством, в течение суток с момента совершения правонарушения, то есть 15 декабря", - сообщает полиция Киева.
Отметим, что следователи квалифицировали произошедшее как покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, поэтому уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
В полиции подчеркивают, что информация, которая была опубликована на странице «Галереи «Речовий доказ» о том, что полиция якобы отказалась открывать уголовное производство, не соответствует действительности.
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Политика
25.12.2018 10:29