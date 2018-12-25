Чубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП

"Туда приходили люди из Краснодарского края, переодевались в формы и получали оружие".

Чубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП
Фото: Прямий

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ Московского патриархата.

Об этом он сказал в эфире "Прямого", комментируя заявления бывшего депутата Елены Бондаренко о том, что в Украине вопрос поместной церкви обсуждают даже иудеи и мусульмане.

Чубаров объяснил, что создание независимой церкви касается не только православных, а всего государства.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни роSSийского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - заявил Чубаров.

Он также отметил, что это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.


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