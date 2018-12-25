Смертники атаковали МИД Ливии

Группа смертников во вторник напала на здание министерства иностранных дел в Ливии.

Фото: twitter.com/Oded121351

По данным источников Reuters, они открыли огонь, после чего совершили подрыв внутри здания в Триполи.

После этого над зданием поднялся высокий столб дыма. На фотографиях с места происшествия также видны несколько горящих автомобилей.

В твиттере The Libya Observer говорится, что нападавших было трое, но только один из них успел взорвать себя внутри здания.