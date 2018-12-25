Смертники атаковали МИД Ливии

Группа смертников во вторник напала на здание министерства иностранных дел в Ливии.
Фото: twitter.com/Oded121351
По данным источников Reuters, они открыли огонь, после чего совершили подрыв внутри здания в Триполи.
После этого над зданием поднялся высокий столб дыма. На фотографиях с места происшествия также видны несколько горящих автомобилей.
В твиттере The Libya Observer говорится, что нападавших было трое, но только один из них успел взорвать себя внутри здания.
#Libya- closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky
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