Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных

В понедельник, 24 декабря, ситуация на Донбассе обострилась.

Если 23 декабря штаб операции Объединенных сил не зафиксировал ни одного обстрела, то на следующий день их было уже двадцать.

"24 декабря роSSийские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано семь случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Трое военнослужащих получили ранения", – говорится в утренней сводке.

В частности, боевики совершили обстрелы дважды из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении и поселка Пески на Донецком направлении. Из минометов калибра 82 мм стреляли возле населенного пункта Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении и поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.