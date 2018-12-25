Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных

Количество обстрелов выросло до 20 за сутки.

Ситуация на Донбассе обострилась, ранены трое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 24 декабря, ситуация на Донбассе обострилась.

Если 23 декабря штаб операции Объединенных сил не зафиксировал ни одного обстрела, то на следующий день их было уже двадцать.

"24 декабря роSSийские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано семь случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Трое военнослужащих получили ранения", – говорится в утренней сводке.

В частности, боевики совершили обстрелы дважды из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении и поселка Пески на Донецком направлении. Из минометов калибра 82 мм стреляли возле населенного пункта Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении и поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
Неизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти ЯнуковичаНеизвестные разослали украинским СМИ фейковые сообщения о смерти Януковича
Грабители убили депутата райсовета в Днепропетровской областиГрабители убили депутата райсовета в Днепропетровской области
Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигацииСенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации
Волынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продуктВолынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продукт
Блок рекламы


Похожие новости
Трое моряков с "Яны Капу" отказались давать показания ФСБ РоSSииТрое моряков с "Яны Капу" отказались давать показания ФСБ РоSSии
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
РоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотниковРоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотников
В тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на ДонбассеВ тюрьме Дрогобыча умер россиянин, осужденный за участие в боях на Донбассе
Минюст передаст ЕСПЧ подробную информацию о роSSийских военных на ДонбассеМинюст передаст ЕСПЧ подробную информацию о роSSийских военных на Донбассе
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Журналисты определили имена 102 украинцев, удерживаемых террористами на ДонбассеЖурналисты определили имена 102 украинцев, удерживаемых террористами на Донбассе
Лукашенко заявил, что Украина отклонила его помощь в прекращении войны на ДонбассеЛукашенко заявил, что Украина отклонила его помощь в прекращении войны на Донбассе
Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторникБоевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости