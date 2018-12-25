Мосийчук подрался с политологом Семченко в эфире NewsOne

Депутат оскорбился тем, что его назвали душевнобольным.

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук вечером 24 декабря подрался с политологом Александром Семченко в эфире NewsOne.

"У вас в эфире сейчас сидит роSSийский пропагандист, которые работает за роSSийские деньги, более того - за деньги Кадыров. Вот он сидит - напротив меня. Ни на один вопрос этого лица я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко - кремлевский пропагандист", - заявил он во время передачи "Эпицентр" Вячеслава Пиховшека.

Недовольство Мосийчука связано с тем, что Семченко общался в СИЗО с киллером Артуром Курмакаевым (Динго), который пытался убить Адама Осмаева в Киеве.

Семченко в ответ Мосийчуку сказал, что "душевнобольными должны заниматься психиатры".

Депутат сказал Пиховшеку, что уйдет, если останется Семченко. "Во мне сорок осколков сидит благодаря тем, кого защищает эта падаль. И вы знали и пригласили его на программу", - возмутился депутат. "Мой охранник на том свете лежит. Человек, случайный прохожий... Это падло, иначе его не назовешь, ходит защищает киллера, который стрелял в Амину [Окуеву], которую потом убили", - заявил Мосийчук.

Семченко в ответ повторил, что считает Мосийчука душевнобольным, и депутат повторного оскорбления уже не стерпел. Взяв свою трость, он вскочил с места, подошел к политологу и треснул его. Завязалась драка, которую разняли присутствовавшие в студии.

Позже депутат еще несколько раз ударил Семченко своей палкой.

Политолога в конце концов попросили покинуть программу.

Напомним, что NewsOne принадлежит депутату Верховной Рады, приближенному к куму роSSийского президента Виктору Медведчуку.


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