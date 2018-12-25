Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю

"У нас нет и не будет государственной церкви. Зато есть настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним".

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество по григорианскому календарю.

Об этом сообщается на сайте президента.

Он напомнил, что всего несколько дней назад на Софийской площади украинцы праздновали создание независимой поместной Украинской Православной церкви.

"Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной Православной Церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым православием Украинской церкви. У нас нет и не будет государственной церкви. Зато есть настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним. При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение Господа нашего Иисуса Христа", - сказал Порошенко.

Напомним, в Украине второй год подряд официально отпразднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января.