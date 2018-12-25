Трое моряков с "Яны Капу" отказались давать показания ФСБ РоSSии

Трое украинских моряков с буксира "Яны Капу", взятые в плен россиянами 25 ноября возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными и отказались давать показания.

Об этом сообщил в Фейсбуке роSSийский адвокат Николай Полозов, который координирует работу группы адвокатов украинских моряков.

По его словам, адвокаты команды защиты военнопленных моряков встретились с Юрием Будзыло и Андреем Шевченко - членами экипажа рейдового буксира "Яны-Капу". По словам защитников, Шевченко находился в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывал. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передали волонтерам.

"В ходе следственных действий Будзыло заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался", - добавил Полозов.

Он также сообщил, что адвокат Ислям Велиляев встретился с моряком Михаилом Власюком (также член экипажа "Яны капу").

"До начала следственных действий адвокат смог наедине поговорить с Михаилом. Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, а все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье он не жалуется, чувствует себя нормально, не подавлен. Адвокат разъяснил Михаилу, что ему необходимо делать, если со стороны оперативников ФСБ или сокамерника будет осуществляться психологическое давление с целью оговорить себя, своих боевых товарищей или признать вину", - отметил Полозов.

Затем в ходе следственных действий Власюк под протокол заявил, что является военнопленным.

"Он стал 21-м украинским моряком, заявившим роSSийским следователям ФСБ что является военнопленным", - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.

27 ноября пропагандистский телеканал TVC.RU опубликовал видео допроса задержанных украинцев роSSийскими силовиками. На видео, в частности, командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лисовой говорит о том, что "сознательно игнорировал" запросы со стороны РФ и осознавал, что "действия украинских судов оказывают провокацию". На видео видно, что Лисовой читает с листа заранее подготовленный текст.

Тем не менее, 12 декабря командир малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что не намерен давать никаких показаний до освобождения его экипажа. Командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук также отказался давать показания в роSSийском суде. За ними начали отказываться свидетельствовать ФСБ РоSSии и остальные военнопленные моряки.