В декабре 252 нардепа пропустили 50% голосований, 17 не голосовали ни разу, - КИУ

Комитет избирателей составил рейтинг прогульщиков среди депутатов Рады.

В декабре 252 нардепа пропустили 50% голосований, 17 не голосовали ни разу, - КИУ
В декабре ни разу не проголосовали 17 нардепов
Фото: Макс Требухов

В декабре 252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной Рады, из з них 61 нардеп пропустил более 90% голосований.

Об этом сообщаетс Комитет избирателей Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что ни разу не голосовали 17 политиков. Нулевые показатели голосований, в частности, у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги и Дмитрия Яроша.

Ни разу не голосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.

Согласно официальной информации на сайте Рады, они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Часть депутатов голосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них - Дмитрий Добкин (принял участие в 0,3% голосований), Михаил Поплавский (1%), Андрей Билецкий (2%), Вадим Рабинович (2%), Константин Жеваго (2%), Виталий Куприй (2%), Наталья Королевская (4%), Сергей Левочкин (7%), Михаил Добкин (10%).

При этом, высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Всего в декабре прошло 12 пленарных заседаний, на котором было проведено 335 голосований. В частности, были приняты законы о продлении моратория на продажу земель сельхоз назначения (№9355-5), а также переименования УПЦ МП (№5309).

Напомним, до конца последнего в этом году заседания Рады досидели около дюжины нардепов. Следующее пленарное заседание состоится 15 января.

В ноябре все заседания парламента посетили лишь 84 нардепа.


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