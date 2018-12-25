Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск

В Украине эту традицию поддерживают все христианские конфессии.

Военный капеллан Славянского полка Донецкой области получил из рук пластунов Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Церемония передачи Вифлеемского огня проходила в присутствии военнослужащих Нацгвардии из состава Объединенных сил - от лампадки, которая защищала от ветра свечу, специально заготовленную военным капелланом части.

"Вифлеемский огонь мира берется на месте рождения Иисуса Христа. Там он горит постоянно, в течение всего года. Перед Рождеством Христовым австрийские скауты перевозят его в Вену, а оттуда его забирают и везут военнослужащим проходящих службу в зоне проведения операции Объединенных сил. Ведь они отстаивают мир в нашем государстве", - отметил представитель "Пласта" Роман Орищенко.

Традиция передачи Вифлеемского огня мира происходит с 1988 года, ее начали австрийские скауты. В Украине ее поддерживают все христианские конфессии. Огнем из Вифлеема можно зажигать свечи на Святую Вечерю, в храмах его хранят в храмах до Крещения.

Фото: Пресс-центр штаба ООС.

Пластуны распространяют Огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также военным на передовую.

"Символично, что Вифлеемский огонь мира попал в наш полк в день, когда родилась мать Пресвятой Богородицы - Анна. Это очень важные вещи для духовного понимания всего, что происходит вокруг. Святыня приехала к нам из самой Палестины", - обратился к военнослужащим в общей молитве капеллан части отец Дионисий.

Напомним, в Украине второй год подряд официально отпразднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января.