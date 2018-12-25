?Супрун опровергла миф о лечебных свойства джин-тоника

И.о. главы Минздрава считает, что лечиться алкоголем или употреблять его для профилактики - глупо.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф о том, что у алкогольных напитков есть лечебные свойства.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Ими растирают тело, делают настойки или капли, или просто пьют с целью "оздоровиться". Как можно догадаться, в употреблении алкоголя большой пользы для здоровья нет. Зато есть некоторые алкогольные напитки, которые имеют статус "лечебных". К примеру - популярный коктейль джин-тоник. Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, которое давно используют в медицине", - отметила Супрун.

По ее словам, лечебных свойства хинина были обнаружены еще в 17 веке. В настоящее время он входит в протоколы ВОЗ по лечению малярии.

"У сочетания джина с тоником есть своя история. Британские офицеры в Индии в начале 19 века пили тоник, чтобы защититься от малярии. Но из-за горечи, тоник им не очень нравился, поэтому в напиток добавили воду, сахар, лимон и джин. Так был изобретен напиток, который по словам Черчилля - "спас больше жизней и смысла англичан, чем все врачи в империи", - рассказала и.о. главы минздрава.

Она также отметила, что сейчас большинство тоников, которые можно приобрести в магазине, содержат небольшое количество хинина и не такие горькие, как традиционный напиток.

"Чтобы получить соответствующее дозирования хинина против малярии - нужно выпить далеко не один коктейль!", - пишет Супрун.

"Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней - глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами", - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, летом власти США отказались от исследований о пользе алкоголя, которые, как выяснилось, финансировали производители алкогольных напитков.

Ранее в Министерство здравоохранения Украины заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует.