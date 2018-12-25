Пленный украинский моряк написал из СИЗО: "Верните нас домой"

"Самое трудное - смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны".

Пленный украинский моряк написал из СИЗО: "Верните нас домой"
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был взят Россией в плен 25 ноября в Черном море, прислал письмо украинской журналистке телеканала UATV Таисии Турчин, в котором рассказал о состоянии своего здоровья и призвал не забывать о военнопленных.

"Условия... Можно сказать, нормальные: есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, - могло быть гораздо хуже. Раны затягиваются, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, сильная нагрузка на ноги, как бы смешно ни звучало, руками за перила хватаюсь и иду. К сожалению, банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, не хватает силы. Но раньше силы не было, чтобы закинуть правую ногу на кровать, уже и руками помогать не надо, иду на поправку", - говорится в письме, которое Турчин опубликовала в фейсбуке.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает его в письмах, и рассказал, что мечтает поскорее вернуться домой.

"Хочется поблагодарить людей, которые поддерживают в письмах, передачи отправляют. Хочется домой поскорее вернуться. Мечтаю, чтобы это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, что этой мечте не дано осуществиться. Понятия не имею, насколько это все затянется: полгода-год... Эти допросы, встречи с разными людьми... самое трудное — смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны, кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко", - написал моряк.

"Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного. Потому что в нашем бренном мире все забудется раньше, чем докуришь пачку сигарет. К сожалению, это правда. Не хочется, чтобы об этом забывали, потому что 24 людей сидят просто так в СИЗО другой страны. Ведь все эти люди служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил... Верните нас домой...", - говорится в письме, датированном 19 декабря.


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